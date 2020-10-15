👍 Карантин с пользой
Нетология — это онлайн-университет, где можно обучиться различным интернет-профессиям
GeekBrains — образовательный портал с онлайн-курсами, мастер-классами и
SkillBox — это онлайн-университет, который предлагает образовательные программы
🎯 Маркетинг
Интернет-маркетолог — это специалист, который занимается продвижением продукта
Специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ занимается привлечением
Контент-маркетолог – это специалист, который может подать информацию о
Как стать копирайтером с нуля: 20 лучших онлайн-курсов для новичков, книги, статьи и обучающие видеоролики
Копирайтер — это специалист, который пишет тексты. ✍️ По данным вакансий на hh.
Digital-маркетинг – это использование полного комплекса цифровых каналов
Маркетолог-аналитик – специалист, который собирает и оценивает данные о
🔎 Аналитика
UX-аналитик – это специалист, который собирает и изучает сведения о взаимодействии
Big Data Analyst – это специалист, который занимается анализом больших
Эффективное управление бизнес-процессами требует точных сведений о состоянии рынка.
Аналитик данных – это человек, который собирает информацию и анализирует ее.
Руководители крупных компаний уделяют большое внимание сбору информации и ее анализу.
Аналитик данных на Python – это специалист, который занимается сбором
Tableau — лидирующая на современном рынке система бизнес-аналитики.
Веб аналитик – это специалист, который занимается сбором и анализом информации
👨💻 Программирование
👨💻 Специалисты по работе с Linux получают от 100 до 250 тыс.
PostgreSQL — это открытая система управления базами данных (СУБД).
👨💻 SQL-разработчик — это человек, который занимается разработкой баз данных
💡 jQuery — это JavaScript-библиотека, набор готовых функций, который упрощает
👨💻 Backend разработчик — это специалист, который отвечает за внутреннее
👨💻 Искусственный интеллект — это способность компьютера, роботизированной
👨🎨 Дизайн
Веб-дизайнер — это специалист, который рисует макеты и проектирует интерфейсы для сайтов или приложений.
Sound Designer — это специалист, который проводит различные манипуляции с заранее записанными звуковыми
Профессия Motion-дизайнера появилась относительно недавно, поэтому выучиться на нее в вузе пока нет возможности.
Дизайнер интерьеров — это человек, который занимается обустройством квартир, домов и других помещений
UX-дизайнер (User Experience Designer) — это специалист, ответственный за создание дизайна, с которым
👨💼 Управление
Специалист по управлению командами – сравнительно молодая, но востребованная профессия.
👨💼 Продакт-менеджер — это специалист, который отвечает за рождение нового продукта.
👨💼 Project-менеджер — востребованная в IT-сфере профессия.